Стала известна результативность БПЛА400Т с российским тепловизором в зоне СВО

КБ «Астрон»: Результативность БПЛА400Т с тепловизором довели до 100 процентов

Результативность мини-квадрокоптера БПЛА400Т с российским тепловизором, позволяющим обнаруживать и поражать объекты в зоне специальной военной операции (СВО), довели почти до 100 процентов. Об этом ТАСС стало известно от конструкторского бюро (КБ) «Астрон».

«Преимущество воздушной разведки с помощью квадрокоптера заключается в том, что оператор всегда может приблизиться к нужной точке и доразведать цель. Своеобразный летающий зум», — рассказали в КБ.

В организации добавили, что разработчики беспилотника повысили его помехозащищенность и дальность действия. Там отметили, что самыми важными параметрами для тепловизионных матриц для российских FPV-дронов выступают высокая серийность и низкая стоимость.

В августе 2024 года агентство со ссылкой на главного конструктора оптико-механического КБ Виталия Серова сообщило, что результативность беспилотника БПЛА400Т при работе со сбросом в зоне СВО из-за улучшения и стабилизации получаемой картинки повышена с 50 до 90 процентов.

В августе 2023-го на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» ТАСС в КБ рассказали о начале серийного выпуска разведывательно-ударного тепловизионного комплекса «Блокпост», в состав которого интегрированы беспилотники, в частности БПЛА400Т.