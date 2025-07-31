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17:27, 31 июля 2025Экономика

В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

Reuters: После ультиматума Трампа НПЗ Индии остановили закупку нефти из России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

На прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали покупать российскую нефть. Это произошло после угроз президента США Дональда Трампа торговым партнерам Москвы 100-процентными пошлинами.

Источники агентства Reuters сообщили, что речь идет о таких предприятиях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60 процентов от общего объема соответствующих мощностей Индии.

Индия — третий по величине импортер нефти в мире, а также крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морем.

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

При этом ранее индийский посол в Великобритании Викрама Дораисвами заверил, что Индия не станет отказываться от российской нефти, несмотря на призывы Запада. По его словам, Нью-Дели будет руководствоваться своими национальными интересами.

Трамп назвал экономики Индии и России мертвыми

Ранее Трамп сказал, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики».

Президент заверил, что его не волнуют торгово-экономические связи между странами, напомнив, что у Индии «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

«Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», — подчеркнул политик.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США вводят в отношении Индии пошлины в размере 25 процентов

С 1 августа в отношении Индии вводятся импортные пошлины в размере 25 процентов. Как подчеркнул Трамп, это стало ответом на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией».

Тарифы охватят все товары из Индии.

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