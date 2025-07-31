В Индии начали отказываться от российской нефти. Это происходит на фоне угроз Трампа ввести 100-процентные пошлины

Reuters: После ультиматума Трампа НПЗ Индии остановили закупку нефти из России

На прошлой неделе государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали покупать российскую нефть. Это произошло после угроз президента США Дональда Трампа торговым партнерам Москвы 100-процентными пошлинами.

Источники агентства Reuters сообщили, что речь идет о таких предприятиях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Отмечается, что государственные нефтеперерабатывающие компании контролируют более 60 процентов от общего объема соответствующих мощностей Индии.

Индия — третий по величине импортер нефти в мире, а также крупнейший покупатель российской нефти, поставляемой морем.

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При этом ранее индийский посол в Великобритании Викрама Дораисвами заверил, что Индия не станет отказываться от российской нефти, несмотря на призывы Запада. По его словам, Нью-Дели будет руководствоваться своими национальными интересами.

Трамп назвал экономики Индии и России мертвыми

Ранее Трамп сказал, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и что оба государства «могут погубить свои мертвые экономики».

Президент заверил, что его не волнуют торгово-экономические связи между странами, напомнив, что у Индии «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

«Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», — подчеркнул политик.

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США вводят в отношении Индии пошлины в размере 25 процентов

С 1 августа в отношении Индии вводятся импортные пошлины в размере 25 процентов. Как подчеркнул Трамп, это стало ответом на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией».

Тарифы охватят все товары из Индии.