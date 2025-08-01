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09:24, 1 августа 2025Спорт

Российский легкоатлет пожаловался на нехватку эмоций из-за международного отстранения

Прыгун Лысенко пожаловался на нехватку эмоций из-за международного отстранения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о том, как на него влияет отстранение от международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен пожаловался на нехватку эмоций. «Такие положительные эмоции я испытал на недавнем Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии», — заявил Лысенко.

Он также поблагодарил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). «Она нас мотивирует финансово, соревнования становятся с каждым годом все лучше и лучше, организация соревнований растет», — добавил Лысенко.

13 июля Лысенко на Кубке сильнейших спортсменов, который проходил в Бресте, показал лучший результат сезона в мире. Он преодолел высоту 2 метра и 35 сантиметров.

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