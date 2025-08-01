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12:35, 1 августа 2025Спорт

УЕФА наказал украинский клуб за расистское поведение болельщиков

УЕФА наказал украинскую «Александрию» за расистское поведение болельщиков
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Krzysztof Helios / IMAGO / 400MM / Globallookpress.com

Контрольно-дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал украинскую «Александрию» за поведение болельщиков в первом матче квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана». Об этом сообщается на сайте организации.

Команда оштрафована на 20 тысяч евро, в УЕФА сочли поведение фанатов расистским. При повторном нарушении в течение ближайших двух лет «Александрию» накажут частичным закрытием трибун на время домашнего матча еврокубков.

Ранее в «Александрии» рассказали, что им запретили выходить с флагом страны на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против сербского «Партизана». Игра прошла 31 июля в Белграде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Во время первого матча еврокубка против «Партизана» фанаты «Александрии» оскорбляли московский ЦСКА и сербов. Кроме того, игроки украинской команды отказались о предматчевого рукопожатия с соперниками.

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