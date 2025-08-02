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18:20, 2 августа 2025Спорт

Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов

Тихонов заявил, что уехавшие спортсмены могут вернуться только после извинений
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов счел, что уехавшим атлетам можно давать второй шанс. «Они ведь уезжали не потому, что ненавидели страну, — они хотели стать чемпионами мира и Европы. Они же не проклинали свою родину? Если готовы снова выступать за Россию — пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями. А тем, кто уехал с негативом, не надо возвращаться», — заявил он.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов. По его мнению, такие люди не заслуживают второго шанса.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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