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16:05, 2 августа 2025Россия

«Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

Военкор Подоляка: Перемещенные Трампом атомные подлодки уже были на дежурстве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подлодок ближе к России не несет за собой никаких действий. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, подлодки типа «Огайо» всегда дежурят в море, а нынешний резонанс вызван перепалкой с зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Военкор заявил, что заявление о передислокации подлодок не выдерживает критики

Подоляка считает, что в заявлении Трампа речь идет о подлодках типа «Огайо» — одной из составляющих ядерной триады США. Они несут на борту 24 межконтинентальных баллистических ракеты (МБР) с тремя боевым ядерными блоками каждая.

Но любой военный человек в теме скажет, что заявление вообще ни о чем. Более того, никаких телодвижений при этом американские военные не совершали и это просто тупой развод лохов (не случайно Пентагон даже не стал это комментировать)

Юрий Подолякавоенный корреспондент

Он отметил, что две подлодки типа «Огайо» всегда дежурят в море и ждут приказа на пуск ракет. После окончания времени боевого патрулирования они возвращаются на базу и сменяются следующей парой — выход таких подлодок в море происходит регулярно. Подоляка также заявил, что точные районы патрулирования тщательно выбираются и являются одной из государственных тайн как России, так и США.

«А потому с военной точки зрения заявление Трампа — это провокация биржевого мошенника, который в США дорвался до высшей должности. И теперь использует ее для своего обогащения», — заключил он.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Решение Трампа прокомментировали в Госдуме и Совфеде

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что Трамп, говоря о перемещении атомных подлодок, хочет запугать Россию. При этом он добавил, что смысла запугивать Москву нет.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев также считает, что угрозы для России в передислокации подлодок нет. Он отметил, что их район базирования и радиус досягаемости ракет станут известны в режиме онлайн. Ивлев также заявил, что Москва всегда может ответить на подобные угрозы.

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Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, связал решение Трампа со спуском на воду российского подводного крейсера «Князь Пожарский». Он отметил, что Россия лишь улучшает свою обороноспособность, и не исключил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены.

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