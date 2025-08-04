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10:34, 4 августа 2025Наука и техника

Поддержку Windows для недорогих ПК завершат

Microsoft прекратит поддержку упрощенной ОС Windows 11 SE в октябре 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rizki Bintang Nugraha / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft завершит поддержку Windows 11 SE. Об этом сообщает издание Windows Central.

Windows 11 SE — упрощенная операционная система (ОС) для недорогих компьютеров — была представлена в 2021 году. Недавно Microsoft заявила, что прекратит поддержку ОС в октябре 2026 года. Также система не получит обновление 25H2, которое выйдет осенью для Windows 11.

«Microsoft не будет выпускать обновления функций после Windows 11 SE версии 24H2», — сообщили в корпорации. Представители компании рекомендовали пользователям установить на свои персональные компьютеры (ПК) обычную версию Windows 11.

Специалисты Windows Central отметили, что Microsoft не стала выступать с релизом, а лишь обновила информацию об ОС. Журналисты медиа обнаружили сообщение случайно. Windows 11 SE рекомендовали в качестве операционной системы для образовательных учреждений, она была одним из конкурентов Chrome OS от Google.

В октябре 2025 года Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 10, которая вышла в 2015 году.

В конце июля специалисты корпорации Microsoft назвали самую надежную операционную систему. Ей, по словам представителей компании, оказалась Windows 11 24H2.

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