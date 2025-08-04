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06:00, 4 августа 2025Интернет и СМИ

Женщина придумала необычный способ отучить коллегу включать кондиционер на полную мощность

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit под ником CryingInTheRain143 рассказала о необычном способе, который она придумала, чтобы отучить коллегу включать кондиционер на полную мощность. По словам женщины, другие сотрудники встали на ее сторону.

«Мы работаем в маленьком офисе. (...) Но по какой-то причине в нем установлен огромный кондиционер. Он слишком большой для нашего маленького офиса. Когда он работает на полную мощность, за десять минут он превращает помещение в настоящий холодильник», — пожаловалась автор поста.

По словам женщины, ее коллега Шэрон каждый день включала кондиционер на максимум. Когда рассказчица попросила ее перестать это делать, то та в ответ посоветовала ей приходить в офис в свитере. Тогда женщина пришла на следующий день в офис в зимней куртке, шапке, перчатках и с шарфом. «Я укуталась так, будто работала в Арктике. Не произнесла ни слова. Только пила чай во время совещания и немного дрожала», — вспомнила героиня истории.

Женщина добавила, что вскоре к ней присоединились другие коллеги, которые тоже стали приходить на работу в теплых вещах, а один из них даже принес обогреватель. В результате Шэрон уступила и начала настраивать кондиционер так, чтобы температура была для всех комфортной.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как его дядя отомстил своим коллегам, постоянно воровавшим его еду из холодильника. По словам автора, родственник отлично готовил, а особенно хорошо ему удавался рисовый пудинг.

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