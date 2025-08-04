Известный волк напал на мальчика в заповеднике

В Нидерландах волк напал на мальчика и утащил его в заповедник

В нидерландском заповеднике мальчика вырвали из пасти волка. Об этом пишет The Times.

Когда шестилетний ребенок шел по тропе с матерью Нинке и младшим братом, им навстречу неожиданно выбежал волк. По словам Нинке, сначала она приняла его за игривую собаку, но вскоре осознала свою ошибку. Зверь напал на ребенка и утащил его в лес.

Мальчика спасли прохожие. Двое мужчин избили хищника палками и отняли у него жертву. На спине мальчика остались раны, на которые наложили швы.

Предполагается, что ребенка ранил волк по кличке Брэм. Он известен неоднократными нападениями на собак и людей в этом заповеднике. Местные власти разрешили охотникам отстрелить хищника, однако это так и не было сделано. Посетителей заповедника призвали не ходить туда с детьми и питомцами.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон жестоко отомстил волку за нападение. Он ударил хищника в морду копытом.

