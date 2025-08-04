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18:27, 4 августа 2025Спорт

К ФИФА подадут миллиардный иск

Голландские футболисты подадут миллиардный иск к ФИФА из-за трансферных правил
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Группа голландских футболистов готовит общеевропейский коллективный иск против Международной федерации футбола (ФИФА) из-за трансферных правил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на фонд Justice for Players («Справедливость для игроков»).

Футболисты считают, что из-за трансферной политики ФИФА они теряют часть доходов. Отмечается, что ущерб оценивают в миллиард евро.

Ранее руководство Ла Лиги подало иск против ФИФА в Спортивный Арбитражный суд (CAS). Причиной стало изменение формата проведения клубного чемпионата мира, а именно участие в турнире 32 команд с 2025 года. По мнению руководителей чемпионата Испании, ФИФА не заботится об экосистеме футбола.

ФИФА возглавляет Джанни Инфантино с 26 февраля 2016 года. В июне 2019-го его переизбрали на второй срок. Срок его полномочий рассчитан до 2027 года.

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