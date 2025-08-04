Лишившийся ноги участник СВО вернулся на пост министра и описал первый рабочий день

Министр по делам молодежи Якутии Шамаев вернулся с СВО и приступил к работе

Министр по делам молодежной политики Якутии Петр Шамаев, который получил тяжелое ранение в зоне специальной военной операции (СВО), после которого ему ампутировали часть ноги, вернулся на свой пост и описал первый рабочий день. Рассказом он поделился в Telegram-канале.

«Первый рабочий день после года отсутствия в министерстве. Надел костюм впервые за долгое время. Непривычно даже. На планерке большую часть коллектива не узнал — новые сотрудники появились. Значит, будем работать по-новому», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что у него изменились взгляды на всю деятельность министерства молодежи. Чиновник пообещал скорректировать направления развития и готовиться к новому рабочему году. Уже сейчас нужно составлять план, добавил он.

О том, что Шамаев вернется на пост министра, стало известно в мае. Чиновник заключил контракт с Минобороны в сентябре 2024 года. Он получил ранение в феврале 2025 года. Министр подорвался на мине и лишился ноги.