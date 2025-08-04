Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 4 августа 2025Россия

Мощный пожар в атакованном ВСУ российском городе сняли на видео

В атакованной ВСУ Волгоградской области начался пожар, его сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного пожара в Волгоградской области, которая была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается в регионе. Каких-либо звуков взрыва и других звуков на кадре не слышно. Видеозапись, предварительно, снята жителями Фролово у железнодорожной станции.

Взрывы в Волгоградской области прогремели над городами Михайловка и Фролово ночью 4 августа. В результате падения обломков беспилотника приостановили движение поездов.

По данным Минобороны, ночью над Волгоградской областью сбили шесть летательных аппаратов. Всего над Россией за ночь перехватили 61 БПЛА.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посмотрим, что выйдет». Трамп снова высказался о санкциях против России

    Друг рассказал о реакции мужа порнозвезды на секс с тысячей мужчин

    Россиянам назвали способ защитить сбережения после снижения ключевой ставки

    Семь мощных землетрясений в сутки произошло на Камчатке

    Ефимова показала фото в платье с откровенным вырезом

    Мощный пожар в атакованном ВСУ российском городе сняли на видео

    Круиз мечты превратился для семьи туристов в кошмар из-за пьяных попутчиков и рвоты

    Российский подросток получил пулю вместо отца

    Стали известны детали расследования теракта в Крокусе

    Российские дилеры стали пытаться избавиться от одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости