Мощный пожар в атакованном ВСУ российском городе сняли на видео

В атакованной ВСУ Волгоградской области начался пожар, его сняли на видео

В сети появились кадры мощного пожара в Волгоградской области, которая была атакована Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается в регионе. Каких-либо звуков взрыва и других звуков на кадре не слышно. Видеозапись, предварительно, снята жителями Фролово у железнодорожной станции.

Взрывы в Волгоградской области прогремели над городами Михайловка и Фролово ночью 4 августа. В результате падения обломков беспилотника приостановили движение поездов.

По данным Минобороны, ночью над Волгоградской областью сбили шесть летательных аппаратов. Всего над Россией за ночь перехватили 61 БПЛА.