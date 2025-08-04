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18:32, 4 августа 2025Моя страна

Россияне летом полюбили отдыхать в пяти городах страны

Самым популярным городом для отдыха россиян внутри страны стала Москва
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Летом 2025 года россияне полюбили отдыхать в пяти городах страны. Об этом RT рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Собеседница издания отметила, что самым популярным направлением для поездок соотечественников стала Москва — на нее пришлось 16,5 процента от всех заказов по России. На второй строчке оказался Санкт-Петербург (16,3 процента), а на третьей — Адлер (4,6 процента).

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Кроме того, в топ-5 любимых локаций для отдыха россиян внутри страны вошли Казань (3,4 процента) и Нижний Новгород (2,5 процента).

Ранее аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» составили топ гастрономических направлений России. Возглавил список Краснодарский край.

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