Россияне летом полюбили отдыхать в пяти городах страны

Самым популярным городом для отдыха россиян внутри страны стала Москва

Летом 2025 года россияне полюбили отдыхать в пяти городах страны. Об этом RT рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Собеседница издания отметила, что самым популярным направлением для поездок соотечественников стала Москва — на нее пришлось 16,5 процента от всех заказов по России. На второй строчке оказался Санкт-Петербург (16,3 процента), а на третьей — Адлер (4,6 процента).

Кроме того, в топ-5 любимых локаций для отдыха россиян внутри страны вошли Казань (3,4 процента) и Нижний Новгород (2,5 процента).

Ранее аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» составили топ гастрономических направлений России. Возглавил список Краснодарский край.

