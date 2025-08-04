Турист остановился на ночлег в хижине в Альпах и загадочно исчез

Bild: 44-летний турист отправился в одиночку в Альпы и пропал без вести

Турист отправился в одиночку в швейцарские Альпы, провел ночь в горах и загадочно исчез. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

44-летний житель Германии пошел в поход утром 30 июля. Он остановился на ночлег в хижине Альмагеллер, которая расположена неподалеку от горнолыжного курорта Швейцарии Саас-Альмагель, и пропал без вести.

По данным полиции кантона Вале, целью путешествия туриста была хижина Вайсмис, до которой он так и не добрался. Родственники мужчины забили тревогу 2 августа. На данный момент неизвестно, что случилось с немцем на тропе, расследование продолжается.

Ранее на видео попало крушение вертолета в швейцарских Альпах. Место происшествия находится на высоте около 2,5 тысячи метров — между горой Гросс Фусхорн и ледником Оберлеч.