В России допустили присутствие атомных подлодок США в Японском море

Дандыкин: АПЛ США могут находиться в районе Японского моря по приказу Трампа

Атомные подводные лодки (АПЛ) могут находиться в районе Японского моря по приказу президента США Дональда Трампа. Такую вероятность в беседе с «Ридусом» допустил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что передислоцированные им подлодки прибыли в «нужный регион». Дандыкин напомнил, что в районе Японского моря проводятся российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2025».

«Еще АПЛ могли занять позиции где-то в Средиземном море. Если говорить о Северном Ледовитом океане, там американские атомные подлодки дежурят постоянно», — указал Дандыкин.

Ранее корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев заявил, что использование атомных подводных лодок в качестве угроз удобно для США, так как маршруты их перемещения неизвестны, и в действительности они могут быть где угодно.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал повысить боеготовность в ответ на действия американского руководства.