Военный эксперт прокомментировал атаку дронов ВСУ на Сочи словами «люди расслабились»

Военный эксперт Шаландин о причине уязвимости Сочи: Люди расслабились

Ночью 3 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Сочи. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин. Его слова передает «Царьград».

По словам военного эксперта, люди узнали об атаке с ее началом, что вызвало панику, особенно среди туристов: они прятались в подвалах, переходах и на парковках.

Это связано с «расслабленностью тех, на кого возложена обязанность обеспечения порядка», заявил Шаландин. «Там, скорее всего, люди расслабились — это да, это факт. Я это просто другим чем-то объяснить не могу», — сказал он.

В Сочи прогремело не менее пяти взрывов. Система противовоздушной обороны сбивала украинские дроны типа «Лютый».

В результате из-за попадания обломков начался пожар на нефтебазе в Адлерском районе. Площадь возгорания составила 362 квадратных метра. Сначала загорелся один резервуар, позже огонь перекинулся на соседний. В операции по ликвидации возгорания участвовали 90 пожарных.