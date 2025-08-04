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12:35, 4 августа 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали Часов Яр тяжелыми дронами «Баба-Яга». Жертвами стали десятки мирных жителей

В Часовом Яре погибли десятки мирных жителей из-за ударов БПЛА ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

От атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре Донецкой народной республики погибли десятки мирных жителей. Смерть большинства из них наступила из-за ударов дронов различной модификации.

«В Часовом Яре довольно много погибших мирных жителей, до нескольких десятков человек. (...) В первые месяцы боев гражданские люди нередко гибли при личной встрече с украинскими солдатами [в результате расправ]», — сообщили в силовых структурах.

Больше всего гражданских погибли в результате ударов дронами различной модификации, в том числе, украинскими тяжелыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Баба-Яга».

Фото: Stringer / Reuters

Кроме того, что подразделения ВСУ пытались отобрать детей у местных жителей, пока Часов Яр находился под оккупацией. Так, житель города рассказал, что подразделение ВСУ «Белые ангелы» вместе с полицейскими заставили выезжать местных жителей.

«То есть искали всех детей во всех подвалах. (...) Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами», — сказал мужчина. Он отметил, что ему пришлось вывезти супругу и дочерей в Днепропетровск, однако никакой помощи со стороны украинских военных или Киева оказано не было.

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В Часовом Яре заметили иностранных наемников

Десантник Костромского полка с позывным Куба, который участвовал в штурме Часова Яра, рассказал о присутствии иностранных наемников в городе. Так, при взятии город под контроль военные сталкивались не только с солдатами ВСУ, но и с американцами и поляками.

«Много иностранных гостей, много тел, после того как штурмуют другие ребята. Сколько проходили — много разных шевронов: американских, польских», — заявил Куба.

Военный добавил, что украинские бойцы стремились отступать, а не сражаться с солдатами Вооруженных сил (ВС) России.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Путин подтвердил освобождение города

Президент России Владимир Путин, комментируя освобождение города, заявил, что Часов Яр перешел под контроль Российской армии не 31 июля, а раньше.

Глава государства подчеркнул, что информация об освобождении Часова Яра полностью соответствует действительности. «ВС РФ его освободили еще несколько дней назад», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что власти Украины не очень осведомлены о ситуации на поле боя, если опровергают эти сведения.

Российский публицист Захар Прилепин, говоря о Часовом Яре, сказал, что он был взят под контроль российскими войсками благодаря «тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов».

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