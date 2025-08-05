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12:56, 5 августа 2025Бывший СССР

В России предупредили о козырях ВСУ

Шлепченко: Боевые действия могут переместиться в Черниговскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanized Brigade / AP

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) разваливается, поэтому стоит ждать неожиданных ходов от Киева. Такое мнение выразил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Взятие Часова Яра и скорое ожидаемое падение Покровска меняют ситуацию, что прекрасно осознают украинские власти. Кроме того, значительную роль в трансформации привычного театра боевых действий может сыграть истощение ВСУ, считает эксперт.

По его словам, освобождение Курской области от ВСУ привело к переносу боевых действий в Сумскую область. В то же время отношение к соседней с ней Черниговской области разнится. Российская сторона относится к региону как к оперативному тупику, в то время как Украина видит в нем возможный козырь на будущее. Хотя, отмечает Шлепченко, изменившийся баланс сил на фронте изменил и значение региона. Он обратил внимание на то, что через Чернигов пролегает кратчайший путь к Киевской области. Для Российской армии наступление на Киевскую область через Черниговщину может стать как самостоятельной операцией, так и подготовкой для удара на другом направлении.

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Между тем военный обозреватель указал, что главком ВСУ Александр Сырский решает задачи методом флангового контрудара и встречного сражения. Есть вероятность, что, увидев приготовления со стороны ВС РФ, противник ударит на упреждение.

В конце июля Российская армия ударила по аэродрому Прилуки в Черниговской области Украины. В результате удара «Искандера» был уничтожен один из двух американских вертолетов Black Hawk, который, как утверждалось, использовало Главное управление разведки Украины. Также в сторону Украины были выпущены около 100 «Гераней», которые атаковали военные и энергетические объекты.

Сырский между тем признал тяжелым положение на пяти участках фронта. Речь о покровском, новопавловском, северослобожанском, добропольском и лиманском направлениях.

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