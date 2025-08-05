Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:39, 5 августа 2025Силовые структуры

В суде описали воспоминания пострадавших от теракта в «Крокусе» фразой «страшно слушать»

Суд выслушал показания пострадавших от теракта в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На закрытом процессе по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» во 2-м Западном окружном военном суде выступили потерпевшие. Об этом сообщает РИА Новости.

Участник процесса заявил, что «страшно слушать» воспоминания пострадавших. По делу признаны потерпевшими свыше двух тысяч человек. Большинство из них отказались от дачи показаний на заседании, попросив суд ограничиться тем, что они рассказали на следствии.

Фигурант дела о теракте Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил пострадавшим деньги. Он выразил готовность возместить по одной тысяче рублей 127 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

Солиев, которого следствие считает поставщиком оружия, руководил ячейкой террористической организации на территории России. Он был известен бандитам под псевдонимом Мухаммад. Оружие для теракта было доставлено им из Дагестана в Москву.

Суд над 19 обвиняемыми в совершении теракта проходит в закрытом режиме из-за опасения провокаций сообщниками подсудимых.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    В МИД России раскритиковали приговор Додику

    Стал известен простой способ замедлить нейродегенерацию

    Пойманный с 99 литрами самогона россиянин назвал его гуманитарной помощью для бойцов СВО

    В Россию запретили ввозить болгарских и румынских коз

    Первый снег выпал в российском регионе и попал на видео

    Лидер оппозиционной молдавской партии прокомментировал приговор Гуцул

    Таможня перехватила военную контрабанду из России в США

    Слон Филимон из Казанского зоопарка устроил спа-процедуры под дождем

    Невзоров заявил о сильном желании избавиться от российского паспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости