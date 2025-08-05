В суде описали воспоминания пострадавших от теракта в «Крокусе» фразой «страшно слушать»

Суд выслушал показания пострадавших от теракта в «Крокусе»

На закрытом процессе по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» во 2-м Западном окружном военном суде выступили потерпевшие. Об этом сообщает РИА Новости.

Участник процесса заявил, что «страшно слушать» воспоминания пострадавших. По делу признаны потерпевшими свыше двух тысяч человек. Большинство из них отказались от дачи показаний на заседании, попросив суд ограничиться тем, что они рассказали на следствии.

Фигурант дела о теракте Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил пострадавшим деньги. Он выразил готовность возместить по одной тысяче рублей 127 потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

Солиев, которого следствие считает поставщиком оружия, руководил ячейкой террористической организации на территории России. Он был известен бандитам под псевдонимом Мухаммад. Оружие для теракта было доставлено им из Дагестана в Москву.

Суд над 19 обвиняемыми в совершении теракта проходит в закрытом режиме из-за опасения провокаций сообщниками подсудимых.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.