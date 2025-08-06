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13:13, 6 августа 2025Спорт

Агент лучшего бомбардира РПЛ отреагировал на информацию о лудомании у игрока

Агент Ракова Кузьмичев: Информация о лудомании не соответствует действительности
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Владимир Кузьмичев, агент форварда «Крыльев Советов» Вадима Ракова, отреагировал на информацию о лудомании у футболиста. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности», — заявил Кузьмичев. Он добавил, что к появившейся информации не стоит относится серьезно.

Ранее о лудомании у Ракова заявил Telegram-канал Shot. Уточнялось, что Раков, получая около миллиона рублей в месяц в московском «Локомотиве», делал ставки и обращался за микрозаймами.

В нынешнем сезоне Раков провел три матча в Российской премьер-лиге. Он забил четыре мяча и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

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