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11:19, 6 августа 2025Россия

Россиянка помогла бойцам СВО и была оштрафована на десятки тысяч рублей

Депутат Слуцкий: Россиянку оштрафовали на 150 тысяч рублей после поддержки СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительницу Вологодской области оштрафовали на 150 тысяч рублей после поддержки бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, россиянка помогла военнослужащим и отправила им груз пиломатериалов, благодаря которым бойцы могли обустроить блиндажи. Однако, как рассказал Слуцкий, к женщине придрались из-за формальности, а после «наказали рублем», оштрафовав на десятки тысяч рублей.

В публикации гуманитарного проекта, на который сослался Слуцкий, сообщается, что во время погрузки фуры с лесом не была учтена максимально возможная нагрузка на каждую ось, и пункт весового контроля зафиксировал нарушение. «[В итоге] парни понизили нагрузку на ось, (взвешиваясь несколько раз) — посчитали, что этого достаточно проследовали далее в расположение части. Сегодня мы получили уведомление о неоплаченном штрафе», — говорится в записи.

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Слуцкий отметил, что 80 лет назад, во время Великой Отечественной войны, такую ситуацию представить было нельзя. По его мнению, тех, кто помешал бы отправке груза для военных, отправили бы в штрафбат или на лесоповал.

Ранее сообщалось, что в Московской области мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с гуманитарной помощью.

ЖЗЛ
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