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15:01, 6 августа 2025Культура

Культовый рэпер получил звезду на Аллее славы

Рэпер Баста Раймс получил звезду на голливудской Аллее славы
Андрей Шеньшаков

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Рэпер Тревор Джордж Смит-младший, известный под псевдонимом Баста Раймс, получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает издание Billboard.

На торжественной церемонии открытия собрались другие звезды хип-хопа, которые пришли поздравить коллегу: Chuck D из группы Public Enemy, Big Daddy Kane и LL COOL J. В своей благодарственной речи Тревор выделил Карлтона Дугласа Риденхура, выступающего под псевдонимом Chuck D, который придумал ему имя Баста Раймс. По словам артиста, это была отсылка к американскому футболисту 80-х Джорджу «Бастеру» Раймсу.

«Я очень усердно работал, никогда не искал обходных путей, не обманывал. Я чувствую, что сегодня завершен очень важный этап моего пути. Теперь я мистер Мияги в этом бизнесе», — заявил он.

Интересно, что церемония совпала с премьерой перезапуска культовой комедии «Голый пистолет», в которой певец исполнил эпизодическую роль.

Ранее стало известно, что автор хита I Know What You Want напал на собственного сотрудника по имени Дэшиел Гейблс за то, что тот разговаривал по телефону на рабочем месте. Рэпера арестовали.

ЖЗЛ
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