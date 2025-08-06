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08:00, 6 августа 2025Из жизни

Мать порнозвезды Бонни Блю рассказала об отношении к сексу с тысячей мужчин за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: @bonnie_blue_xox

Мать порнозвезды Бонни Блю смирилась со славой дочери, которая за 12 часов переспала с тысячей мужчин. Об этом она рассказала в документальном фильме «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю».

50-летняя Сара Биллинджер призналась, что была в шоке, когда узнала, чем занимается дочь. Несмотря на это, она поддерживает ее и считает ненавистников Бонни Блю лицемерами.

Знаете, если б вы могли получать миллион фунтов в месяц, ваши представления о морали изменились бы очень быстро. И вы бы тоже сняли трусы. Люди много чего говорят. Думают, у них такие крепкие моральные устои. Ерунда их устои против миллиона фунтов в месяц

Сара Биллинджермать порнозвезды Бонни Блю
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Ранее сообщалось, что до съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.

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