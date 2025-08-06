Мать порнозвезды Бонни Блю рассказала об отношении к сексу с тысячей мужчин за 12 часов

Мать порнозвезды Бонни Блю смирилась со славой дочери, которая за 12 часов переспала с тысячей мужчин. Об этом она рассказала в документальном фильме «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю».

50-летняя Сара Биллинджер призналась, что была в шоке, когда узнала, чем занимается дочь. Несмотря на это, она поддерживает ее и считает ненавистников Бонни Блю лицемерами.

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Ранее сообщалось, что до съемок в порно Бонни Блю занималась сексом лишь с пятью мужчинами, считая мужа. «У меня самой даже случайных связей никогда не было», — призналась она.