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15:44, 6 августа 2025Экономика

Мосбиржа увеличит время торгов

Мосбиржа увеличит время торгов на рынке акций и облигаций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Московская биржа увеличит время торгов на рынке акций и облигаций. Об этом сообщается на сайте площадки. Внедрить изменения планируют в конце сентября.

Утренние торги на долговом рынке будут начинаться на два часа раньше: с 06:05 по московскому времени. На рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию. Вечерняя сессия будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19:00 до 23:50.

В марте на Мосбирже в экспериментальном режиме стартовали торги по выходным. Торги в фондовой секции будут идти каждую субботу и воскресенье, за некоторыми исключениями.

С лета 2025 года площадка начала расчет и публикацию собственного индекса биткоина с кодом MOEXBTC. Для этого используются данные о среднем значении цен бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар с четырех крупнейших криптобирж — Binance, Bybit, OKX и Bitget — с учетом веса указанных площадок. Кроме того, запущены торги фьючерсами на биткоин для квалифицированных инвесторов.

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