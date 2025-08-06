Мосбиржа увеличит время торгов на рынке акций и облигаций

Московская биржа увеличит время торгов на рынке акций и облигаций. Об этом сообщается на сайте площадки. Внедрить изменения планируют в конце сентября.

Утренние торги на долговом рынке будут начинаться на два часа раньше: с 06:05 по московскому времени. На рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию. Вечерняя сессия будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19:00 до 23:50.

В марте на Мосбирже в экспериментальном режиме стартовали торги по выходным. Торги в фондовой секции будут идти каждую субботу и воскресенье, за некоторыми исключениями.

С лета 2025 года площадка начала расчет и публикацию собственного индекса биткоина с кодом MOEXBTC. Для этого используются данные о среднем значении цен бессрочных фьючерсов и свопов на пару биткоин-доллар с четырех крупнейших криптобирж — Binance, Bybit, OKX и Bitget — с учетом веса указанных площадок. Кроме того, запущены торги фьючерсами на биткоин для квалифицированных инвесторов.