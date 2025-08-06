Мужчина вступил в схватку с аллигатором и вытащил его из бассейна

В США полицейский голыми руками вытащил аллигатора из бассейна

В штате Флорида, США, полицейский голыми руками вытащил аллигатора из частного бассейна. Об этом сообщает UPI.

Офис шерифа округа Сент-Джонс опубликовал видео с нагрудной камеры, где полицейский Ричардсон сначала пытается поймать рептилию сачком, но затем вступает с ней в схватку и хватает руками. Он успешно вытащил небольшого аллигатора из воды и обездвижил его. «Сразу понятно, что вы в этих местах выросли», — прокомментировал действия полицейского впечатленный хозяин дома.

Аллигатор, искавший спасения от жары в бассейне, был недоволен прерванным отдыхом. Однако его аккуратно поместили в патрульную машину и выпустили в ближайший пруд.

«Это была не первая подобная операция для нашего сотрудника», — отметили в офисе шерифа. Во Флориде такие случаи не редкость: только в этом году зафиксировано более 12 тысяч жалоб на аллигаторов в жилых районах.

Ранее сообщалось, что в США женщина загнала аллигатора в воду с помощью сандалий и поплатилась за это одной из них. Он подпрыгнул и утащил обувь в воду.