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21:29, 6 августа 2025Мир

Новый президент Польши захотел увеличить армию на треть

Новый президент Польши Навроцкий захотел увеличить армию до 300 тысяч военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Новый президент Польши Кароль Навроцкий рассчитывает увеличить численность военных в армии до 300 тысяч. Об этом он заявил после церемонии принятия командования Вооруженными силами республики, передает РИА Новости.

«Давайте будем честны: союзники защищают только тех, кто может защитить себя сам. Я сделаю все для создания сильнейшей армии НАТО в Европе», — сказал политик.

Сейчас в армии Польши служат 216 тысяч человек. Таким образом, Навроцкий предложил увеличить количество военнослужащих практически на треть.

6 августа Навроцкий вступил в должность. Согласно опросу, более половины польских граждан считают, что Навроцкий будет посредственным или плохим лидером. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Навроцкий подталкивает Польшу к выходу из ЕС.

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