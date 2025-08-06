Подросток потерял родителей в аэропорту и улетел без билета в другую страну

Подросток потерял родителей в аэропорту Испании и улетел без билета в Италию

Британский подросток потерял родителей в аэропорту Испании и улетел без билета в другую страну. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 4 августа, в воздушной гавани испанского острова Менорка. Семья британцев должна была вернуться из отпуска в Лондон на самолете авиакомпании Tui.

Когда родители 15-летнего юноши потеряли его из виду, они подняли тревогу. После просмотра записей с камер видеонаблюдения полиция обнаружила, что он сел на рейс easyJet до итальянского Милана.

По прибытии лайнера в европейский город местные власти и сотрудники авиакомпании встретили подростка и позже организовали его вылет. Семья благополучно вернулась в Великобританию.

Авиакомпания проведет расследование, чтобы выяснить, как юному пассажиру удалось улететь без сопровождения не тем рейсом.

В декабре 2024 года на рейсе авиакомпании Delta Air Lines в США поймали очередного безбилетного пассажира. Путешественник без проездного документа прошел стандартную процедуру досмотра, но миновал пункты проверки личности перед посадкой.

