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16:38, 6 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на прогноз офиса Зеленского о продолжительности конфликта

Депутат Чепа: Зеленский заинтересован в длительном конфликте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Изначально Россия была заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине не начинался, сегодня же — в том, чтобы завершился, у противника — противоположная точка зрения, указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на прогноз о продолжительности боевых действий, прозвучавший в Киеве.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук заявила, что конфликт будет длиться еще долго. По ее словам, многие люди ведут себя так, будто он скоро закончится, хотя в действительности ничто на это не указывает.

«Это позиция администрации Зеленского и лично Зеленского, который в этом глубоко заинтересован в том, чтобы конфликт длился долго, поэтому долго он будет и президентом, долго у него и у его команды будет возможность воровать. Поэтому они все заинтересованы в этом, и все делают для этого», — высказался депутат.

Россия же с первого дня была заинтересована в разрешении конфликта, на что указывала и первая встреча сторон в Стамбуле в 2022 году, и все остальные, сказал Чепа.

Все говорят о том, что Россия, конечно, заинтересована [в окончании конфликта]. Нам это не надо абсолютно

Алексей Чепадепутат Госдумы

До этого Чепа отмечал, что внезапное прекращение боевых действий на Украине не является путем к решению конфликта. «В перемирии с Украиной в первую очередь должны быть четко определены условия, потому что если просто так допустить сейчас остановку военных действий, то через какое-то время будет больше жертв, больше потерь и будет все еще сложнее», — делился парламентарий с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский высказывался о возможном перемирии с Россией в воздухе. Политик раскритиковал идею, подчеркнув, что поддерживает полное и «немедленное прекращение огня».

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