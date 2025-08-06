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16:58, 6 августа 2025Силовые структуры

Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

Жену бывшего судьи Мусаева осудили на 4 года за нападение на сотрудника ФСИН
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Ранее осужденную Зарему Мусаеву — жену бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу дезорганизации деятельности колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Мусаева признана виновной по части 2 статьи 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества») УК РФ. По совокупности с первым приговором ей окончательно назначено 4 года колонии-поселения.

Мусаева не признала вину, заявив, что она не нападала на сотрудника ФСИН. Кроме того, женщина попросила в случае обвинительного приговора не направлять ее в ту же колонию, где она находилась ранее.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Мусаевой стало известно в ноябре. Женщине вменяют дезорганизацию деятельности колонии, где она отбывает наказание. Осужденная напала на сотрудника ФСИН, в сопровождении которого она ежедневно ездит в больницу. Мусаева отрицает эти обвинения — она физически не могла напасть на него, так как передвигается с помощью трости. У женщины инсулинозависимый диабет второго типа.

В июле 2023 года женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество. В сентябре того же года суд сократил срок наказания на полгода. В марте 2024 года его урезали до четырех лет и девяти месяцев колонии.

ЖЗЛ
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