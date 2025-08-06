Россиян предупредили об опасности популярного устройства в ванной

Судмедэксперт Решетун: Вытяжка в ванной может спровоцировать опасные болезни

Вытяжка в ванной комнате способна спровоцировать респираторные заболевания и инфекции дыхательных путей. Об опасности популярного устройства в санузле предупредил россиян судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Алексей Решетун, пишет Telegram-канал «Shot проверка».

Опасна вентиляция не сама по себе, а если ее не мыть месяцами, уточнил эксперт. Из-за полузамкнутой циркуляции воздуха и толстых слоев пыли у жильцов может развиться аллергическая астма. А еще темное, влажное и труднопроветриваемое место становится благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе легионеллы, что провоцирует тяжелую форму пневмонии, и формы патогенных бактерий спиралис.

Чтобы защититься от серьезных заболеваний, Решетун призвал регулярно чистить вытяжку в ванной — достаточно делать это хотя бы раз в неделю. Быстрее всего это можно сделать при помощи пылесоса, отметил специалист.

Ранее россиян предупредили об опасности ковриков в прихожей. Они накапливают в себе большое количество вредных для организма веществ, поэтому важно следить за их чистотой и регулярно мыть. Особенно опасны резиновые коврики — благодаря пористой структуре материала при контакте с влажной уличной обувью они создают благоприятную среду для размножения патогенных бактерий.