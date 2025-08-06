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11:51, 6 августа 2025Наука и техника

«Ростех» испытал двигатель повышенной мощности для БМП

«Ростех» отчитался об испытаниях двигателя повышенной мощности УТД-32Т для БМП
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Холдинг «Высокоточные комплексы» провел испытания двигателя повышенной мощности УТД-32Т для боевых машин пехоты (БМП). Об этом в Telegram отчиталась госкорпорация «Ростех».

По сравнению с предыдущей моделью, новый двигатель имеет увеличенный крутящий момент и большую массу. «При этом масса нового двигателя по сравнению со своим предшественником увеличилась всего на семь процентов», — сказали в компании.

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В июле «Ростех» сообщил, что Вооруженные силы России получили новую партию БМП-3.

В августе 2023 года «Высокоточные комплексы» рассказали, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т.

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