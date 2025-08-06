Сброс ФАБ-3000 на ПВД ВСУ попал на видео

Российские войска уничтожили ПВД ВСУ при помощи ФАБ-3000 в ДНР

Российские войска при помощи фугасной авиабомбы (ФАБ) уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Запечатлевшее удар видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уничтожение ПВД 93 отдельной механизированной бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру»), — говорится в сообщении канала.

На попавших в сеть кадрах видно, как рядом с трехэтажным зданием происходит сильный взрыв, после которого в небо поднимается огромный столб дыма.

Ранее в интернете появилось видео, на котором над Украиной пролетает «рой» из семи российских беспилотников «Герань». При этом где и когда были сняты кадры, авторы не уточнили.