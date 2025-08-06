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20:49, 6 августа 2025Спорт

Смолов сыграет за медиаклуб

Футболист Смолов сыграет за медиаклуб «БроукБойз» в Кубке России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футболист Федор Смолов сыграет за медиаклуб «БроукБойз». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Смолов опубликовал фото с футболкой команды с его фамилией и 90-м номером. Президент клуба Дмитрий Егоров в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что нападающий должен сыграть в Кубке России против курского «Авангарда».

В конце мая 2025-го Смолов напал на двоих посетителей столичной «Кофемании», оскорблявших его. Впоследствии у игрока вымогали деньги за то, чтобы ролик не попал в интернет, но спортсмен отказался платить.

В настоящее время Смолов находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был «Краснодар», который в прошедшем сезоне впервые стал победителем чемпионата России.

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