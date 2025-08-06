Снижение ключевой ставки оживило один сегмент кредитования в России

«Автостат»: Выдачи автокредитов в России оживились после спада в июне

После июньского спада выдачи автокредитов в России оживились на фоне ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) и резкого снижения ключевой ставки. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Падение выдач автозаймов на внутреннем рынке замедлилось во втором летнем месяце. За отчетный период число одобренных займов на покупку новых машин сократилось на 9 процентов в годовом выражении, а их совокупный денежный объем упал на 15 процентов. «Ситуация с выдачей автокредитов на новые автомобили в июле 2025 года выглядит получше, чем месяцем ранее», — отметили в аналитическом агентстве.

Относительному оживлению в сегменте автокредитования поспособствовали в том числе программы субсидирования со стороны автопроизводителей. Положительная динамика на внутреннем рынке может сохраниться в августе. Однако прирост в последнем месяце вряд ли окажется значительным, резюмировали эксперты.

Ожидаемое снижение ключевой ставки также оказало влияние на всплеск продаж новых машин в России, считает замглавы по продажам новых авто АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. На фоне ослабление ДКП, пояснил он, ряд российских банков во втором летнем месяце продлил депозиты с уже пониженной ставкой. Это обстоятельство в итоге привело к перетоку денежных средств из области отложенного спроса в сторону покупки машин. По итогам июля в стране продали в общей сложности 120 649 легковушек. Достигнутый результат оказался на 33,9 процента выше в сравнении с июньским показателем.

В то же время ряд экспертов полагает, что оживление на российском авторынке продержится недолго и не окажет существенного влияния на годовые объемы продаж новых машин. По итогам 2025 года аналитики ожидают падения реализации на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключают отката рынка к показателям девятилетней давности. На подобную динамику окажут влияние затяжной период жесткой ДКП ЦБ, общее удорожание новых авто и регулярное повышение утильсбора.