ВСУ заставили пожилую беженку тащить на руках тело убитой соседки под Суджей

Жительница Малой Локни под Суджей Валентина Ушкалова поделилась воспоминаниями о том, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в ее поселок и пытались установить там свои правила, запугивая и истребляя местных жителей.

По ее словам, украинские солдаты вошли в ее дом ранним утром, попросив сначала попить. Позже они заявили, что расправились с ее соседкой.

Перед тем, как войти, бойцы ВСУ обстреляли дом из автомата и пристрелили собаку

«Вы же клялись женщин не трогать!» — вскричала она, на что ей ответили, что это вина одного из солдат, который, по словам командира, контуженный. «Я б ему сам голову открутил», — добавил он.

Спустя время солдаты вернулись с приказом

После этого диалога военнослужащие направились к самому богатому дому на улице, в его подвале хранился элитный алкоголь.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Немного позже они вновь вернулись к 70-летней женщине. Та спросила, чем она может быть им полезна. Тогда солдаты заявили, что она должна перетащить тело своей соседки, о которой они говорили утром, чтобы его не растащили собаки.

Пожилая женщина отказалась, однако командир направил на нее автомат со словами: «Тогда ляжешь рядом», не дав ей выбора.

Женщину ждало лежавшее в запекшейся крови тело соседки

Подойдя к дому соседки женщина увидела ее, лежащей в луже запекшейся крови. Тогда ей скомандовали: «Хватит трястись — берись, где удобней». Командир помог ей перетащить 50-летнюю женщину, с которой Валентина еще вчера вела беседы, в баню.

Когда дело было закончено командир похвалили ее, заявив, что в противном случае «пришлось бы вас обеих туда затаскивать».

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Жертвами вторжения ВСУ в Курскую область стали сотни человек

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Начав с атаки Суджанского района, они прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев.

Полностью освободить регион от противника удалось в конце апреля текущего года. Об освобождении Курской области российскому президенту доложил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По последним данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, во время вторжения солдаты ВСУ расправились с 331 местным жителем. Еще более 550 человек получили ранения. Всего потерпевшими признали более 14 тысяч мирных жителей.