Цены на авиабилеты в курортные города России упали

АТОР: Цены на авиабилеты в Сочи и Минводы в сентябре упали на 55 процентов

В России к завершению курортного сезона начали падать цены на авиабилеты в некоторые города. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К примеру, стоимость билетов в Сочи и Минеральные Воды снизилась до 55 процентов с вылетом в сентябре. Хотя улететь из этих городов обратно все еще дорого, предупреждают специалисты. Также замечено снижение цен на авиабилеты в Калининград.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут отдохнуть в Турции, ОАЭ и Египте от 80 тысяч рублей на двоих. Уточнялось, что эти туры в популярные пляжные страны подойдут тем, кто хочет увидеть море и готов жить в недорогих гостиницах.