Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 6 августа 2025Путешествия

Цены на авиабилеты в курортные города России упали

АТОР: Цены на авиабилеты в Сочи и Минводы в сентябре упали на 55 процентов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В России к завершению курортного сезона начали падать цены на авиабилеты в некоторые города. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

К примеру, стоимость билетов в Сочи и Минеральные Воды снизилась до 55 процентов с вылетом в сентябре. Хотя улететь из этих городов обратно все еще дорого, предупреждают специалисты. Также замечено снижение цен на авиабилеты в Калининград.

Ранее сообщалось, что российские туристы могут отдохнуть в Турции, ОАЭ и Египте от 80 тысяч рублей на двоих. Уточнялось, что эти туры в популярные пляжные страны подойдут тем, кто хочет увидеть море и готов жить в недорогих гостиницах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Черчесов назначен главным тренером «Ахмата»

    Нетаньяху поссорился с главой Генштаба

    Колонну с символикой ЧВК «Вагнер» сняли на трассе в российском регионе

    Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за стриптизерш

    Путин принял короля Малайзии

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Между Москвой и Петербургом запустят новые поезда

    Власти Израиля из милосердия уничтожили 200 голодающих крокодилов-каннибалов

    Алаудинов подсчитал потери ВСУ в Курской области и получил «страшную цифру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости