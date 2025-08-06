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20:32, 6 августа 2025Путешествия

Турист из Европы проехался голым на мотоцикле и остался без прав

Алина Черненко

Фото: NGCHIYUI/ Shutterstock / Fotodom  

Немецкий турист проехался голым на мотоцикле по городу Пьета на Мальте и остался без водительских прав. Об этом сообщает портал The Malta Independent.

Уточняется, что 26-летний гражданин Германии Амин Эль-Махфи предстал перед судом в среду, 6 августа. Его обвинили в появлении в общественном месте в непристойном виде и опасном вождении. Европеец признал себя виновным.

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В итоге мужчине назначили два штрафа в размере 1,2 тысячи евро (около 111 тысяч рублей) и 29 евро (около 2,6 тысячи рублей). Кроме того, Эль-Махфи запретили управлять автомобилем на Мальте в течение шести месяцев. Суд сообщил немцу, что он избежал тюремного заключения, и поэтому должен быть благодарен.

Ранее иностранный турист оголился в общественном месте на популярном тайском курорте Пхукет и вызвал гнев местных жителей. На появившемся в сети снимке мужчина стоит со спущенными шортами в красном автобусе.

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