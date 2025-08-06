Кнайсль: Официальные лица Украины многие годы связаны с западными разведками

Чиновники Вооруженных сил Украины (ВСУ) многие годы связаны с западными разведслужбами, так уже было при экс-президенте Украины Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявила бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом пишет РИА Новости.

«Так было и семь лет назад, и, думаю, там и сейчас очень сильные связи между различными разведслужбами и акторами», — указала она. Политик рассказала, что в 2018 году при встрече австрийской делегации с украинскими чиновниками в Киеве Порошенко заявил, что знает руководство ЦРУ. Он отметил, что хорошо знаком с госсекретарем США Майком Помпео.

«Глава ЦРУ уже тогда был очень хорошо известен украинским чиновникам», — подчеркнула Кнайсль.

Ранее Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время недавнего землетрясения на Камчатке.