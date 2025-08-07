Акула покусала беременную жену баскетболиста

Беременную жену баскетболиста Галлинари в Пуэрто-Рико покусала акула

Беременная жена бывшего баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации США (НБА) Данило Галлинари пострадала от нападения акулы на пляже в Пуэрто-Рико. Об этом сообщает USA Today.

Хищная рыба укусила за ногу спортивную журналистку Элеонору Бой на мелководье у многолюдного пляжа в муниципалитете Каролина. Пострадавшую оперативно доставили в медицинский центр Рио-Пьедра, где ей провели операцию. «Это был худший день в моей жизни, но мы с малышом в порядке», — написала 39-летняя Бой на своей странице в соцсетях. Она сопроводила пост шуткой о том, что подаст в суд на акулу. Галлинари поддерживал супругу во время лечения.

Департамент природных ресурсов подтвердил, что, судя по следам зубов, женщин покусала именно акула. Инцидент произошел 31 июля, но подробности стали известны только сейчас.

Бой, находящаяся на последних месяцах беременности, уже выписана из больницы и проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в США 18-летнего инструктора по серфингу укусила акула. «Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: "Я тобой перекушу"», — рассказал пострадавший.