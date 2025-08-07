Американец призвал вернуть флаг российским теннисистам

Американец Джон Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам

Бывший американский теннисист Джон Изнер в своем аккаунте в соцсети X призвал вернуть флаг россиянам на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Можно уже вернуть российским теннисистам флаг? Это уже нелепо», — написал Изнер. Публикация на данный момент собрала пять тысяч лайков.

Изнер завершил карьеру в 2023 году. Наивысшей позицией американца в рейтинге ATP среди одиночников было восьмое место.

Российские теннисисты с весны 2022 года играют на турнирах ATP и WTA под нейтральным флагом. Организации не стали отстранять россиян от соревнований.