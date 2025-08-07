Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

Американский новичок «Авангарда» Потуральски признался, что Россия его ошеломила

Американский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от перехода в команду. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я действительно ошеломлен, нахожусь под большим впечатлением. Слышал много хорошего перед приездом, но все, что вижу, даже превосходит ожидания», — заявил Потуральски. Он добавил, что не может сравнить Омск ни с одним городом, в котором раньше бывал, так как в России для него все в новинку.

Потуральски подписал контракт с «Авангардом» 27 июля. В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее американский защитник «Трактора» Логан Дей назвал наиболее удивившую его в России вещь. По словам игрока челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.