Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Хеккен
Сегодня
20:00 (Мск)
Бранн
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
Сегодня
19:30 (Мск)
Легия
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Сегодня
20:30 (Мск)
Вольфсберг
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
11:45, 7 августа 2025Спорт

Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

Американский новичок «Авангарда» Потуральски признался, что Россия его ошеломила
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steven Bisig / USA TODAY Sports / Reuters

Американский новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от перехода в команду. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я действительно ошеломлен, нахожусь под большим впечатлением. Слышал много хорошего перед приездом, но все, что вижу, даже превосходит ожидания», — заявил Потуральски. Он добавил, что не может сравнить Омск ни с одним городом, в котором раньше бывал, так как в России для него все в новинку.

Потуральски подписал контракт с «Авангардом» 27 июля. В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее американский защитник «Трактора» Логан Дей назвал наиболее удивившую его в России вещь. По словам игрока челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    В Кремле рассказали о контактах после встречи Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости