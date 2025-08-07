В Call of Duty и Battlefield 6 появилась новая защита от читеров

Для установки игр Call of Duty и Battlefield 6 добавили новое требование

Разработчики игр Call of Duty и Battlefield 6 добавили новое требование для установки игр на персональный компьютер (ПК). На это обратило внимание издание The Verge.

В Activision и EA, которые разрабатывают Call of Duty и Battlefield 6 соответственно, заявили, что для установки игр компьютер должен будет иметь криптографический модуль TPM 2.0. Этот компонент будет отвечать за корректную работу новой системы, защищающей игроков от читеров — нечестных геймеров.

Наличие TPM 2.0 также требуется для установки Windows 11. Однако многие пользователи находят способы пользоваться операционной системой (ОС) без этого модуля.

Журналисты The Verge заметили, что некоторые пользователи жалуются, что криптографический модуль может замедлить работу их ПК. В Activision отреагировали на жалобы, подчеркнув, что TPM 2.0 никак не влияет на производительность компьютера. «Эти функции выполняют проверку во время запуска системы и игры, но остаются неактивными во время игрового процесса», — заметили разработчики. Call of Duty: Black Ops 7 и Battlefield 6 выйдут на ПК осенью.

В конце июля студия Activision подала в суд на создателя читерского программного обеспечения (ПО) для Call of Duty. По мнению журналистов The Los Angeles Times, компания может отсудить у производителя ПО десятки миллионов долларов.