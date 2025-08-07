«Вы не за столом переговоров, а в меню». Почему встреча Трампа с Пашиняном и Алиевым может стать еще одним поражением Армении?

Политолог Август: Пашинян удерживает власть, несмотря на общее недовольство

6 августа американская газета The Wahington Post (WP) со ссылкой на свои источники написала о проведении в Вашингтоне встречи президента США Дональда Трампа, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой они объявят о мирном соглашении между двумя постсоветскими республиками при американском посредничестве.

До этого испанская газета информировала о том, что это может быть не мирный договор, а меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство моста Трампа между анклавом Азербайджана — Нахичеванью — через армянскую Сюникскую область. Так или иначе, документ станет первым международным документом за 30 лет, который юридически закрепит отношения Баку и Еревана.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ереван не раз говорил, что против самого термина «коридор» для дороги, соединяющую анклав Азербайджана с его основной территорией. Однако сейчас речь идет о внешнем контроле магистрали через армянский Зангезур, которую может обеспечивать Вашингтон.

Что говорил Пашинян про идею коридора до и после войны в Карабахе

Когда нынешний премьер-министр пришел к власти после событий Бархатной и Шашлычной революций в 2018 году, то его риторика мало походила на сегодняшнюю. Тогда он считал, что Карабах является исконно армянской землей и отказывался от любых территориальных уступок.

Переговоры о взаимных уступках начнутся только тогда, когда Азербайджан признает право народа Карабаха на самоопределение Никол Пашинян премьер-министр Армении

Пашинян также не раз отвергал возможность переговоров с Баку и заставлял руководство Азербайджана «уважать право на самоопределение народа в Карабахе». «Да здравствует Арцахская Республика, которая в конечном счете станет частью Армении», — говорил накануне прихода к власти нынешний глава армянского кабмина.

Однако после поражения в Карабахской войне он изменил свою риторику, говоря о возможных компромиссах с азербайджанской стороной. Тогда меньшая часть карабахского региона оставалось под контролем армян.

Ситуация в Сюникской области Армении после обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После окончательной ликвидации НКР в 2023 году, Пашинян заявил, что признает Азербайджан в границах Советской республики, то есть вместе с Карабахом. Зангезурский коридор, таким образом, остается за Арменией, но он отрезает Нахичевань от основной части Азербайджанской республики.

Премьер Армении не раз говорил, что формулировка «коридор» является неприемлемой, предлагая сделать из Сюникской области (между двумя частями Азербайджана) «перекресток мира» вместе с Турцией.

Мы сказали, что Зангезурского коридора не будет, будет «Перекресток мира». Это значит взаимное признание и уважение [с Турцией] территориальной целостности, суверенитета и равноправия. Никол Пашинян премьер-министр Армении

Однако предстоящий «мост Трампа» мало походит на перекресток. Для граждан и оппозиции это выглядит как противоречие между ранними заявлениями Пашиняна и нынешними.

Что говорят представители оппозиции Армении

Начиная с 2020 года, после поражения в Карабахской войне Пашиняна часто стали обвинять в сдаче интересов Армении и сговоре с Алиевым. Его оппоненты говорили, что любые контакты с Азербайджаном являются предательством интересов народа и страны, аргументируя это тем, что Карабах (Арцах) — это исконно армянская земля.

Поэтому любое соглашение на закрепление границ без этого региона равносильно сдаче народа Армении, считают критики. Так, бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что сама дискуссия о «коридоре» ставит Армению в положение зависимой территории, где более сильные страны делят свои интересы.

Когда тема Зангезурского коридора начинает жить, получается, что вы делаете свою территорию спорной, потому что другие государства обсуждают между собой создание коридора через вашу территорию: США — с Турцией, Турция — с Азербайджаном, а вы в этой теме не участвуете. Другими словами, вы не за столом переговоров, а в геополитическом меню Роберт Кочарян экс-президент Армении

Какое значение этот договор будет иметь для Пашиняна и Армении

Политолог Никита Ляховецкий в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что за действиями Никола Пашиняна могут стоять не столько стратегические расчеты для обеспечения благополучия Армении, сколько его стремление обеспечить себе и своей семье личных гарантий, предварительно заручившись поддержкой внешних партнеров.

«Ради этого Пашинян последовательно и задешево отказывается от ключевых национальных интересов страны, включая вопрос статуса Нагорного Карабаха и отношения с Армянской апостольской церковью, — заявил политолог. — Это он делает из-за постоянных протестов со стороны населения и оппозиции из-за несогласия с курсом премьера Армении».

Ляховецкий также обратил внимание на то, что ранее подобные сценарии неоднократно озвучивались экспертами и комментаторами, но каждый раз вызывали жесткую реакцию со стороны Еревана. Однако текущая ситуация, как отмечают наблюдатели, все больше совпадает с ранее отвергнутыми прогнозами.

«Мы наблюдаем исполнение именно того сценария, который на протяжении последних лет официальные лица Армении называли "спекуляцией" и "вредной пропагандой"», — отметил эксперт.

Но шаг за шагом Пашинян подтверждает: речь идет не об ошибке или внешнем давлении, а о сознательной линии поведения, продиктованной его личными интересами Никита Ляховецкий Политолог

Политконсультант Алена Август в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Пашиняну пока удается оставаться у власти, несмотря на растущее недовольство его политикой, в особенности в отношении Зангезурского коридора.

Трамп предложил сдать его в аренду США, думая, что это обеспечит спокойствие. (...) Даже в случае заключения такой сделки ситуация спокойнее не станет Алена Август эксперт, политконсультант

Она отметила, что Трамп прежде всего решает здесь свои задачи, отметив его намерение примирить двух политиков с разными интересами. Август также отметила, любой прогноз может быть в одночасье опровергнут странностями реального мира.

Предстоящее подписание меморандума между Ереваном и Баку также охарактеризовали как предательство интересов Армении. Такую точку зрения высказал глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

«Это предательство интересов Армении и геополитических позиций страны, так как она окажется отрезанной со всех сторон от союзников, а полученные средства вряд ли помогут ей в ее развитии, учитывая, что геополитическое значение Армении ощутимо снизится», — заявил эксперт.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что в случае подписания меморандума между Ереваном и Баку «говорить об интересах народа или интересах Армении как субъективной державы здесь не приходится».

«Они говорили, что не будет сдачи территории, не будет соглашений и прочее. О чем может договариваться Пашинян? Я думаю, что речь идет о персональных гарантиях себе и своей семье. Мы не знаем, мы можем только предполагать. Но, конечно, говорить об интересах народа или интересах Армении как субъективной державы здесь не приходится», — заключил политолог.