Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 7 августа 2025Силовые структуры

Беременная россиянка заподозрила подругу в связи со своим мужем и подожгла ее в машине

В Петербурге суд арестовал женщину, пытавшуюся сжечь подругу в машине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге суд арестовал женщину, пытавшуюся сжечь подругу в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Она обвиняется по статье 30, 105 («Попытка убийства») УК РФ.

Выборгский районный суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Обвиняемая находится на позднем сроке беременности.

В Парголово на улице Первого Мая женщина с 41-летней пострадавшей сидели в машине и разговаривали. В какой-то момент разговор зашел о муже одной из них. Фигурантка стала подозревать приятельницу в связях со своим супругом. В результате женщины поссорились. Тогда фигурантка дела схватила горючее, облила оппонентку и подожгла. Потерпевшая смогла выбраться из машины. Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую россиянку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги первой-второй степени 80 процентов тела. Она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что пылкая россиянка подожгла соперницу в машине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего не имею против». Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским

    В России объяснили необходимость школьной формы

    Вассерман назвал ошибкой отсутствие жены

    Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

    В России связали тренировки ВВС США с Рамзаном Кадыровым

    Беременная россиянка заподозрила подругу в связи со своим мужем и подожгла ее в машине

    Изувечивший россиянку сосед отрезал ей грудь и зашил рот

    Штатам дали совет по урегулированию конфликта на Украине

    Список самых несексуальных знаменитых женщин удивил публику

    В Москве цены аренды машино-места сравнялись с жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости