Беременная россиянка заподозрила подругу в связи со своим мужем и подожгла ее в машине

В Петербурге суд арестовал женщину, пытавшуюся сжечь подругу в машине

В Санкт-Петербурге суд арестовал женщину, пытавшуюся сжечь подругу в машине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Она обвиняется по статье 30, 105 («Попытка убийства») УК РФ.

Выборгский районный суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Обвиняемая находится на позднем сроке беременности.

В Парголово на улице Первого Мая женщина с 41-летней пострадавшей сидели в машине и разговаривали. В какой-то момент разговор зашел о муже одной из них. Фигурантка стала подозревать приятельницу в связях со своим супругом. В результате женщины поссорились. Тогда фигурантка дела схватила горючее, облила оппонентку и подожгла. Потерпевшая смогла выбраться из машины. Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую россиянку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги первой-второй степени 80 процентов тела. Она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что пылкая россиянка подожгла соперницу в машине.