Брата главы российского региона осудят за полумиллиардное хищение

Брата главы Ингушетии осудят за создание ОПГ и мошенничество на 500 млн рублей

Черкесский городской суд рассмотрит дело в отношении брата главы республики Ингушетия Магомеда-Башира Калиматова, обвиняемого в мошенничестве на 500 миллионов рублей и организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Калиматова по делу проходят еще 28 обвиняемых.

По данным следствия, в 2020 году Калиматов, Камбулат Сукиев, руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда (ПФР) России Ислам Сейнароев с сообщниками создали в Москве и Ингушетии преступное сообщество. Они занимались похищением денег из ПФР.

