Россиянина обвинили в терроризме из-за комментариев

В Новороссийске суд арестовал мужчину за призывы к терроризму

В Краснодарском крае задержали местного жителя, призывавшего к терроризму в мессенджере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, обвиняемый оставлял комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности, оправдывал терроризм и запрещенные в России украинские военизированные объединения и националистические организации.

Суд уже арестовал жителя Новороссийска.

