13:26, 7 августа 2025Силовые структуры

Россиянина обвинили в терроризме из-за комментариев

В Новороссийске суд арестовал мужчину за призывы к терроризму
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Краснодарском крае задержали местного жителя, призывавшего к терроризму в мессенджере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, обвиняемый оставлял комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности, оправдывал терроризм и запрещенные в России украинские военизированные объединения и националистические организации.

Суд уже арестовал жителя Новороссийска.

Ранее Московский городской суд признал законным заочный приговор в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен в перечень экстремистов и террористов).

