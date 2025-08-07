Боец Грибник: Бригада ВСУ практически уничтожена в районе запорожского Орехова

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери и практически уничтожена в районе города Орехов Запорожской области. Об этом рассказал командир взвода БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Грибник, передает РИА Новости.

«Все, кто напротив нас стоят, они в плюс-минус одинаковом состоянии. Хотелось бы отдельно отметить низкое качество 65-й бригады (ВСУ — прим. «Ленты.ру»), от которой осталось два с половиной батальона», — сказал военный.

Ранее ВСУ начали перебрасывать новые подразделения в Запорожскую область. По словам Грибника, это связано с тем, что стоявшие ранее против российских войск части понесли ощутимые потери.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ВС России к концу этого года могут полностью взять под контроль Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также создать буферную зону в четырех областях Украины. При этом он отметил, что темп продвижения российских войск снизится при первых заморозках.