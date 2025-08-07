Дочь Заворотнюк показала фигуру в облегающем наряде через четыре месяца после родов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна снялась в облегающем черном комбинезоне

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Анна снялась в облегающем наряде через четыре месяца после родов. Соответствующий пост появился в сторис (в настоящий момент публикация удалена) ее аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя блогерша предстала перед камерой в полный рост в облегающем черном комбинезоне с молнией. Она показала фигуру с разных ракурсов, отметив, что в настоящее время приводит себя в форму.

«Много занимаюсь спортом, йогой в основном, хожу. Как-то так сейчас выгляжу», — заявила девушка.

