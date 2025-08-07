Кнайсль: Многие проблемы Евросоюза вызваны внутренними причинами

Многие проблемы Европейского союза (ЕС) вызваны внутренними причинами, а не Россией или президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

Кнайсль отметила, что Еврокомиссия и страны ЕС «потеряли семь лет, в течение которых они могли подготовиться» к новому сроку Трампа. Она напомнила, что американский лидер еще в 2018 году предупреждал о намерении ввести пошлины в торговле с Евросоюзом и повторно озвучил его весной 2025 года, однако в ЕС не подготовились к такому развитию событий.

«Многие их проблемы вызваны изнутри. Это не Трамп, это не (президент РФ Владимир) Путин, кто создал проблемы для немецкой и европейской автопромышленности», — заявила экс-глава МИД.

Ранее Кнайсль заявила, что чиновники Вооруженных сил Украины многие годы связаны с западными разведслужбами.