Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:23, 7 августа 2025Экономика

Эксперты предсказали слабый сезонный рост аренды жилья в Москве

Сезонный рост ставок на аренду жилья в Москве окажется ниже прошлогоднего
Мария Черкасова

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Сезонный рост ставок на аренду квартир в столице окажется ниже прошлогоднего. Об этом агентству «Москва» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперт отметил, что к началу августа 2025 года ставки аренды однокомнатных квартир выросли на девять процентов с минимальной цены в мае — с 62,7 до 68,4 тысячи рублей. За аналогичный отрезок прошлого года к августу они увеличились на 19 процентов, продолжив свой рост до второй декады сентября. Ставки тогда остановились на показателе плюс 31 процент по итогам высокого сезона. В этом году прогнозируются темпы роста в 14-15 процентов в ближайшие 5-6 недель.

Высокие показатели спроса ожидаются до середины сентября, а высокие ставки — до конца сентября — начала октября. Причиной скромного роста ставок эксперт назвал замедление экономики, снижение темпов роста зарплат, больший объем предложения, эффект высокой базы и относительную стабильность на рынке новостроек.

Ранее стало известно, что стоимость аренды дорогих машино-мест в столице сравнялась с ценой съема «среднего» жилья. Такая ситуация наблюдается в шести районах столицы, где средняя цена аренды жилья составляет 85 тысяч рублей в месяц. При этом арендное жилье дешевле парковочных мест в Новой Москве, а также на востоке столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Внешность возлюбленного Элизабет Херли на фото с красной дорожки высмеяли в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости