Эксперты предсказали слабый сезонный рост аренды жилья в Москве

Сезонный рост ставок на аренду жилья в Москве окажется ниже прошлогоднего

Сезонный рост ставок на аренду квартир в столице окажется ниже прошлогоднего. Об этом агентству «Москва» сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперт отметил, что к началу августа 2025 года ставки аренды однокомнатных квартир выросли на девять процентов с минимальной цены в мае — с 62,7 до 68,4 тысячи рублей. За аналогичный отрезок прошлого года к августу они увеличились на 19 процентов, продолжив свой рост до второй декады сентября. Ставки тогда остановились на показателе плюс 31 процент по итогам высокого сезона. В этом году прогнозируются темпы роста в 14-15 процентов в ближайшие 5-6 недель.

Высокие показатели спроса ожидаются до середины сентября, а высокие ставки — до конца сентября — начала октября. Причиной скромного роста ставок эксперт назвал замедление экономики, снижение темпов роста зарплат, больший объем предложения, эффект высокой базы и относительную стабильность на рынке новостроек.

Ранее стало известно, что стоимость аренды дорогих машино-мест в столице сравнялась с ценой съема «среднего» жилья. Такая ситуация наблюдается в шести районах столицы, где средняя цена аренды жилья составляет 85 тысяч рублей в месяц. При этом арендное жилье дешевле парковочных мест в Новой Москве, а также на востоке столицы.